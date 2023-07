Triệt phá ổ nhóm làm giả những tờ tiền "độc" như 100 triệu tỷ Zimbabwe

Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (59 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, TP Kon Tum, tỉnh Kom Tum) và Lê Thanh Liêm (45 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) về tội Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn TPHCM, Liêm quen biết một số đối tượng làm môi giới mua bán các loại tiền cổ, đồ vật có xuất xứ từ nước ngoài như Mỹ, Hong Kong, Iraq...

Những món đồ này được gọi là vật, tiền "bảo chứng", "công cụ tài chính" nên Liêm tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực này và biết nguồn gốc các đồ vật, tiền cổ được làm giả từ Trung Quốc.

Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như tờ 1 triệu USD ghi niên đại 1928, 1934; 100 triệu tỷ Zimbabwe, 25.000 Dinar… nhằm mục đích bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với số tiền 5-20 triệu đồng/lần chụp, quay phim.

Các loại tiền giả bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng tháng 3 vừa qua, Liêm gặp Đức và được Đức cho xem hình ảnh tờ 500 Euro và đặt vấn đề mua loại tiền này, nên Liêm lên trang bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu 500 Euro giống tiền thật nhất để nghiên cứu làm giả.

Đến tháng 4, bằng các kỹ thuật của mình, Liêm đã trực tiếp làm được rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 Euro giả rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ.

Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này liên hệ và bán lại cho đối tượng Mai Văn Hưng (55 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) với giá 10 triệu đồng/tờ.

Hưng nhờ các đối tượng: Võ Văn Quy (56 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu), Lưu Thanh Ngọc (51 tuổi, ngụ phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (40 tuổi, ngụ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) mang đi tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thu được 74,5 triệu đồng. Nhóm này bị chủ tiệm phát hiện và báo công an.

Qua điều tra truy xét, ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh lần lượt bắt giữ Đức và Liêm.

Công an thu giữ tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an thu giữ: 250 triệu đồng; 1.800 USD; 1.503 tờ 500 Euro giả; 2 điện thoại di động; 1 xe mô tô; 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocopy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu liên…); 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước như Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hong Kong, Triều Tiên.

Vụ việc được Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.