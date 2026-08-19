Ngày 19/8, lãnh đạo Công an thành phố Huế cho biết đã nhận được Thư khen của Bộ Công an liên quan việc đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Huế phát hiện một số đối tượng tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam để vận chuyển vào Việt Nam.

Công an thành phố Huế triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 9/7, cơ quan công an phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực 9 kiểm tra, phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, nghi bên trong chứa các loại kíp nổ điện.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác minh, trong khoảng thời gian ngày 9-17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện.

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ án Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Huế việc kịp thời phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán vật liệu nổ đã giúp ngăn chặn từ sớm nguy cơ lượng lớn vật liệu nguy hiểm được đưa vào sử dụng trái phép, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.