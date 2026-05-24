Triệt phá đường dây livestream “cắt đá tìm ngọc” lừa 263 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook.

Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc" (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Nhóm này thuê nhiều địa điểm, lập các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua nhiều Fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”... Các Fanpage thường xuyên đổi tên nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng phân công vai trò cụ thể, gồm người livestream giới thiệu “luật chơi”, người bình luận tạo tương tác giả, người hướng dẫn khách chuyển tiền và người trực tiếp “cắt đá”.

Theo điều tra, nhóm này sử dụng đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen để giả làm đá ngọc quý hiếm.

Trong các buổi livestream, các đối tượng đưa thông tin gian dối rằng người chơi chỉ cần chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”. Nếu “cắt trúng ngọc”, người tham gia sẽ nhận khoản thưởng lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ban đầu, với những người tham gia số tiền nhỏ, nhóm này có thể hoàn tiền hoặc tạo tình huống “trúng thưởng” nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng thông báo trúng đá quý giá trị cao rồi yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác nhau.

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi sang Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại.

Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cùng những cá nhân liên quan.