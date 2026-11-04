Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại Đà Nẵng) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh (SN 1986, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Quốc Anh (SN 1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Nguyễn Thị Kiều Nhung (SN 2000, trú xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị), bị bắt tạm giam về tội Rửa tiền.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối tượng Trần Thị Lan Nhi (SN 2000, trú tỉnh Quảng Trị) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Theo kết quả xác minh, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng, riêng bị hại trên địa bàn Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Nguyễn Thị Kiều và Trần Quốc Anh bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tài liệu điều tra xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty bình phong, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra.

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Trong khoảng thời gian 1-8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã trực tiếp sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.