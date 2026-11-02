Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) để điều tra về tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile, địa chỉ tại số 289 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, có biểu hiện nghi vấn nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và vận chuyển số lượng lớn điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, thu giữ tại cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile và truy xét thu hồi hàng trăm điện thoại cũ Tuấn đã bán ra thị trường với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Theo cơ quan công an, số điện thoại này mang nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng phần lớn không phải sản phẩm được phép phân phối tại thị trường Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân khai nhận, từ tháng 1/2025 đến nay, hai người đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.