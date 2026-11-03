Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Phòng CSGT, Trạm 4 thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (thành phố Đồng Nai) triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp tài sản trên các tuyến sông giáp ranh hai địa bàn.

Bảy đối tượng trong đường dây bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Trần Hữu Bình (SN 1996), Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình), Dương Hoài Vũ (SN 1990), Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Minh Thuận (SN 2003), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993) cùng ngụ thành phố Đồng Nai và Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lập chuyên án triệt xóa băng nhóm ven sông

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động rà soát, nắm tình hình các vụ việc ven sông. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ án xảy ra tại khu vực tiếp giáp sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TPHCM) nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản ở phường Long Trường.

Ngày 11/10, lực lượng mật phục bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang tại khu vực cầu An Định (phường An Phước, thành phố Đồng Nai). Tang vật thu giữ gồm 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Quang khai nhận dù biết là tài sản trộm cắp nhưng vẫn thu mua. Mở rộng truy xét, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Thiên, Tiền, Thuận, Vũ và Hiền.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận dùng xuồng máy di chuyển dọc các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ. Các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn hung khí để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm trộm cắp và cướp tài sản.

Tang vật được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Thực hiện 8 vụ trộm, cướp táo tợn

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Hưng đã làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990, ngụ thành phố Đồng Nai) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình).

Theo cảnh sát, nhóm này sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Đến nay, công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do Bình cùng đồng bọn thực hiện. Điển hình, ngày 20/72025, nhóm đối tượng đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước.

Lấy được túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Đến ngày 23/7/2025, tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, trong lúc cắt dây cáp điện, nhóm này bị công nhân phát hiện. Các đối tượng dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai.

Băng nhóm gây ra nhiều vụ trộm, cướp táo tợn (Ảnh: Nguyễn Trang).

Ngày 8/12, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, các đối tượng đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ lấy nhiều tài sản. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, nhóm này dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn tẩu thoát bằng xuồng máy.

Nhóm này còn khai nhận trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân ở phường Long Phước, lấy trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 xuồng máy, 1 ghe gỗ, 1 ô tô tải, nhiều hung khí cùng khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan.

Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.