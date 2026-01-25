Tranh giành nơi neo đậu tàu, một người bị đâm tử vong

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ đánh nhau làm một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa 21/1, tại cảng neo đậu tàu thuyền ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi). Lúc này, tàu cá của ông Phạm Hồng Cường (44 tuổi, trú tại xã An Phú, Quảng Ngãi) và tàu của ông Nguyễn Tấn Lợi (41 tuổi, trú tại xã Tịnh Khê) về bến bán cá.

Hiện trường vụ đánh nhau làm một người tử vong (Ảnh: Hà Xuyên).

Do tranh giành nơi neo đậu tàu nên ông Lợi và Phạm Quý Trọng (21 tuổi), con ông Phạm Hồng Cường, xảy ra mâu thuẫn. Trọng dùng cây gỗ đánh trúng đầu ông Lợi gây thương tích.

Sau đó, người nhà của ông Cường và ông Lợi biết tin nên kéo đến cảng. Hai bên tiếp tục xô xát, đuổi đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Phạm Quý Trọng và anh trai là Phạm Viết Mạnh (26 tuổi) cầm dao, kéo tấn công người nhà của ông Nguyễn Tấn Lợi.

Sự việc khiến anh Võ Văn Đông (29 tuổi), cháu ông Lợi, bị đâm trúng ngực. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Tịnh Khê phối hợp cùng Công an xã An Phú và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi) truy bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ án.