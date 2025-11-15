Trạm bảo vệ rừng bị đốt phá sau khi cưỡng chế 10ha cà phê trồng trái phép

Sáng 15/11, ông Nguyễn Đức, Giám đốc Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường hồ Lắk (xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận, đã có báo cáo về việc Trạm bảo vệ rừng số 2 của đơn vị bị các đối tượng đốt phá sau khi lực lượng chức năng nhổ bỏ diện tích cà phê trồng trái phép trong rừng.

Theo báo cáo, thời gian qua, do giá cà phê tăng cao, người dân đã lén lút lấn chiếm đất rừng đặc dụng để trồng cà phê trái phép.

Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường hồ Lắk đã lập biên bản 22 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép trồng cà phê và phát hiện một số vụ chiếm đất trồng cà phê mới nhưng chưa phát hiện được người vi phạm.

Trạm kiểm lâm bị đập phá (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm trồng cà phê từ tháng 6 đến nay là hơn 16,5ha.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 5/11, cơ quan chức năng đã thông báo đến các hộ vi phạm yêu cầu di dời cây trồng trái phép.

Ngày 11 và 12/11, đoàn công tác thực hiện nhổ bỏ hơn 10ha cà phê trên diện tích đất rừng đặc dụng, tại các tiểu khu 1339, 1343, 1353.

Theo ông Nguyễn Đức, sáng 12/11, các đối tượng đã đốt phá Trạm bảo vệ rừng số 2. Đến ngày 13/11, nhiều người dân tại buôn Năm Pã và buôn Dơng Yang (xã Liên Sơn Lắk) đã kéo lên trạm bảo vệ rừng để gây rối, hăm dọa đòi đánh cán bộ và nhân viên.

"Một số anh em phải chạy vào phòng, chốt cửa lại để cố thủ. Chúng tôi đã báo sự việc với chính quyền cùng Công an xã Liên Sơn Lắk. Sau khi công an xuống vận động tuyên truyền, người dân mới ra về", ông Nguyễn Đức cho hay.

Một số đồ vật bên trong trạm bảo vệ rừng bị đốt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ban Quản lý rừng lịch sử, văn hóa, môi trường hồ Lắk đã kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm về hành vi chiếm đất trồng cà phê trái phép và hành vi gây rối.