Tòa xét xử vụ tranh chấp liên quan trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Chiều 25/3, TAND khu vực 1 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và bị đơn Công ty CP Thái Sơn E&C (Thái Sơn).

Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Việt Phú).

Theo đơn khởi kiện, năm 2015, VEC và Thái Sơn ký hợp đồng đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nguyên đơn cho rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, Thái Sơn đã liên tiếp vi phạm các thỏa thuận như: chậm tiến độ thi công; triển khai một số hạng mục khi chưa được VEC phê duyệt; không báo cáo kết quả kinh doanh; tự ý hợp tác với bên thứ ba là Công ty Châu Thành để đầu tư 2 cây xăng, nhưng không báo cáo và xin ý kiến VEC.

Do phát sinh bất đồng trong quá trình hợp tác, năm 2022 VEC khởi kiện Thái Sơn, đề nghị tòa án hủy hợp đồng đã ký; buộc Thái Sơn chấm dứt mọi hoạt động tại trạm dừng nghỉ Km 41+100; đồng thời bàn giao toàn bộ mặt bằng và các hạng mục công trình phụ trợ cho VEC theo quy định.

Trong quá trình tòa án thụ lý, phía bị đơn không chấp nhận yêu cầu của VEC, đồng thời có đơn phản tố, yêu cầu nguyên đơn bồi thường thiệt hại và đề nghị được ưu tiên đàm phán để tiếp tục kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ.

Cùng diễn biến, Công ty Châu Thành cũng nộp đơn yêu cầu độc lập, đề nghị Thái Sơn E&C bồi thường chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ và trạm xăng dầu.