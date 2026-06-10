Tổ trưởng và nhân viên tuồn pin độc quyền của công ty ra ngoài tiêu thụ

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Tham ô tài sản.

Các bị can gồm: Tạ Ngọc Thủy (SN 1999, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Vinh (SN 1997, trú tại xã Bắc Tiến Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, trú tại phường An Dương, TP Hải Phòng).

Các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Vinh, Tạ Ngọc Thủy (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của đại diện Công ty TNHH GreenWorks (đóng tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái) về việc doanh nghiệp liên tiếp bị thất thoát nhiều linh kiện, thiết bị sản xuất từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026. Đáng chú ý, thứ bị mất cắp nhiều nhất lại là các khối pin độc quyền do công ty tự nghiên cứu và sản xuất.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Tạ Ngọc Thủy, Tổ trưởng bộ phận OQC; Nguyễn Văn Vinh, nhân viên bộ phận OQC, Công ty TNHH GreenWorks Thái Bình và Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng bộ phận OQC của Công ty TNHH GreenWorks Hải Phòng.

Theo cảnh sát, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý tài sản tại bộ phận OQC, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, Thủy cùng Vinh đã 5 lần chiếm đoạt các khối pin từ những sản phẩm mẫu của công ty trong quá trình kiểm tra chất lượng.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng cất giấu số pin trên, đóng thành các thùng hàng và gửi sang bộ phận OQC của Công ty TNHH GreenWorks Hải Phòng, nơi Sơn đang phụ trách quản lý.

Tại đây, Sơn đã đưa các thùng hàng chứa pin ra khỏi khuôn viên công ty, sau đó giao lại cho Vinh mang đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là khoảng 42 triệu đồng. Nhóm đối tượng này bước đầu thu lợi bất chính khoảng 12 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.