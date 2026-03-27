"Tổ 373" giả chặn đường đôi nam nữ vòi tiền

Ngày 27/3, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 thanh niên mạo danh tổ 373 (tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh) cưỡng đoạt tiền của người đi đường.

Theo thông tin từ công an, khuya 22/3, Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú tỉnh Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, trú phường Vinh Lộc, Nghệ An) phát hiện anh N.Đ.T. điều khiển xe máy điện chở bạn gái lưu thông trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm.

3 thanh niên mạo danh tổ 373 bị công an bắt giữ (Ảnh: Đức Hiếu).

Cả 3 áp sát, yêu cầu anh T. dừng xe, tự giới thiệu là thành viên tổ 373 mặc thường phục đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhóm này yêu cầu anh T. nộp phạt 500.000 đồng với lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, khi đang nhận tiền từ người vi phạm thì Võ Mạnh Anh, Cao Trung Nam và Thái Doãn Hoàng bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.