Ngày 3/11, Công an xã Yên Sơn (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm thành công một thiếu niên 15 tuổi bị người lạ dụ dỗ rời nhà đi làm "việc nhẹ lương cao".

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 31/10, Công an xã Yên Sơn tiếp nhận tin báo của một gia đình ở bản Đán về việc con trai tự ý rời khỏi nhà cùng người lạ từ tối 30/10.

Do cháu bé có nhận thức hạn chế, gia đình lo ngại con bị kẻ xấu lừa gạt nên trình báo cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Sơn khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, truy tìm tung tích cháu bé tại nhiều địa bàn, từ Sơn La đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công an xã Yên Sơn tìm thấy thiếu niên bị người lạ dụ dỗ (Ảnh: Công an Sơn La).

Đến 11h30 ngày 1/11, sau hơn một ngày tìm kiếm, tổ công tác phát hiện cháu bé tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; đưa cháu trở về an toàn, bàn giao cho gia đình.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé quen một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội Facebook. Người này dụ dỗ cháu xuống Hà Nội làm việc với lời hứa trả lương 15-20 triệu đồng/tháng, không yêu cầu giấy tờ tùy thân hay bằng cấp.

Tin lời mời gọi hấp dẫn, cháu bé đồng ý rời nhà. Sau đó, người lạ thuê taxi đến đón và đưa cháu di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố.

Từ vụ việc trên, Công an xã Yên Sơn khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt là trẻ vị thành niên và những người có nhận thức hạn chế.

Phụ huynh cần hướng dẫn con em cảnh giác với những lời mời chào việc làm có thu nhập cao bất thường trên mạng xã hội, nhất là các công việc không yêu cầu giấy tờ tùy thân, bằng cấp.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc mất liên lạc bất thường, gia đình cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.