Tìm tung tích người phụ nữ tử vong hơn một năm trước ở bán đảo Sơn Trà

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phát đi thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong chưa rõ danh tính, được phát hiện tại bán đảo Sơn Trà. Thi thể được phát hiện ngày 27/3 tại Tiểu khu 64, rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Những vật dụng cá nhân sót lại của nạn nhân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định thi thể đã phân hủy, trên người còn một số vật dụng như mũ bảo hiểm màu đen, áo khoác đen, áo thun trắng, quần jean xanh và dép màu kem.

Ngoài ra, nạn nhân đeo dây chuyền bạc có mặt tròn màu xanh ngọc, mang túi xách màu xám chứa một số đồ cá nhân và đồng hồ đeo tay màu đen. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan điều tra nhận định nạn nhân là nữ, 18-45 tuổi, cao trên 1,56m, thời gian tử vong khoảng hơn một năm.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp cung cấp thông tin nhằm sớm xác định danh tính nạn nhân.