Ngày 4/11, Công an phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, thông báo tìm thân nhân người đàn ông chưa rõ danh tính, tử vong sau khi được người dân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh.

Theo công an, khoảng 8h30 ngày 3/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới nền đất trước nhà số 665 quốc lộ 1, khu phố Thủ Tửu, phường Khánh Hậu.

Công an đang tìm thân nhân cho người đàn ông (Ảnh: N.H.).

Nhận tin báo, Công an phường Khánh Hậu phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Đến 9h15 cùng ngày, người đàn ông tử vong.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,62m, nặng khoảng 45kg, độ tuổi từ 50 đến 55. Người này có tóc dài ngang vai, mặc quần ngắn màu xám và áo thun tay ngắn màu xám đen. Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Công an phường Khánh Hậu đang xác minh, làm rõ vụ việc và đề nghị người dân biết thông tin về nạn nhân hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng trên, liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Thông tin có thể cung cấp tại Công an phường Khánh Hậu, địa chỉ số 63 đường Nguyễn Huỳnh Đức, khu phố Tường Khánh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Hải Phong qua số điện thoại 0947593099.