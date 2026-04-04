Tìm nạn nhân bị chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC lừa đảo ở TPHCM

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nhiều lần đổi tên thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín), do bị can Trần Tấn Hoàng (SN 1982) cùng đồng bọn thực hiện.

Bị can Trần Tấn Hoàng (Ảnh: Thuận Thiên).

Từ tháng 5/2019, Trần Tấn Hoàng thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC và thuê Nguyễn Trung Tín (SN 1990) làm giám đốc, đại diện pháp luật và điều hành các phiên đấu giá.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, tháng 2/2020 đến tháng 1/2022, Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản.

Ông D.M.D. tin tưởng, nộp 52,2 tỷ đồng đặt cọc mua 6 tài sản đấu giá. Tuy nhiên, Hoàng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt số tiền này.

Trong quá trình điều tra, PC03 còn nhận được đơn của một số cá nhân tố giác về việc Hoàng nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, nhưng sau khi việc mua bán tài sản đấu giá không thành, Hoàng không trả lại tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đề nghị người nào là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng, khẩn trương liên hệ điều tra viên Đỗ Duy Khoa, Đội 5, PC03, địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM, để nộp đơn tố giác, bảo đảm quyền lợi.