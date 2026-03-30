Tìm danh tính người đàn ông đi xe đạp tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Chư Sê, Gia Lai.

Khoảng 19h30 ngày 10/3, tại quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Nông Trường, xã Chư Sê), chị L.T.V. (SN 1988, trú tại xã Chư Sê) điều khiển xe máy theo hướng từ xã Chư Sê đi phường Pleiku (Gia Lai) va chạm với xe đạp do một người đàn ông (chưa xác định rõ lai lịch) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Thời điểm người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau vụ tai nạn, chị V. xây xát nhẹ. Người đàn ông nêu trên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng hôn mê. Đến ngày 17/3, nạn nhân đã tử vong, được UBND xã Chư Sê làm thủ tục chôn cất.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, nạn nhân tử vong là nam giới, khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1,7m. Ở phần mu bàn tay trái có hình xăm chữ “KNOH”. Khi xảy ra tai nạn, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh và quần tây dài màu đen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai biết thông tin về nhân thân, lai lịch nạn nhân liên hệ điều tra viên Phạm Nghĩa Bình (số điện thoại 0913409438) để phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.