Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang điều tra vụ án Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào ngày 13/9 tại xã Phước Hải.

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu trắng - đen, gắn biển số 72G1 - 416.69, không xác định được số khung, số máy.

Công an tìm chủ nhân chiếc xe liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách đề nghị người nào là chủ sở hữu (hoặc có liên quan) chiếc xe trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa; hoặc gọi vào số điện thoại 0773.115.262 gặp điều tra viên Đinh Xuân Phong để làm rõ.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi dùng dao chém nhiều người tại nhà của ông P.H.T. (SN 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải).

Sau 3 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Trí Hào (SN 2002, ngụ xã Phước Hải), khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

Hào khai từng có quan hệ tình cảm với chị P.T.M.H. (SN 1998, con gái ông T.) nhưng đã chia tay. Sau khi cai nghiện bắt buộc, anh ta trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Đối tượng Nguyễn Trí Hào (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đi tìm gặp chị H., nhưng cô gái không có mặt tại nhà. Khi gặp ông P.H.T., bà L.T.M .(SN 1958, vợ ông T.) và anh N.V.L. (SN 1992, anh rể chị H.), Hào đã cầm dao tấn công các nạn nhân.

Hậu quả, ông T. tử vong tại hiện trường, bà M. và anh L. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.