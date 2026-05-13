Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chạy việc, xin học vào ngành công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Ngô Đức Lượng (SN 1989, trú xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2018-2019, Lượng đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ, quen biết lãnh đạo trong ngành công an và có khả năng xin vào làm việc hoặc học tập tại các đơn vị, trường học thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Tin lời đối tượng, nhiều người đã giao tiền và tài sản nhờ chạy việc, xin học. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lượng không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân rồi cắt đứt liên lạc.

Đối tượng Ngô Đức Lượng (Ảnh: Công an Điện Biên).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Công an tỉnh Điện Biên đề nghị những cá nhân từng bị Ngô Đức Lượng lừa đảo nhưng chưa trình báo khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Thời gian tiếp nhận thông tin đến trước ngày 30/5.

Địa điểm tiếp nhận tại văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, tổ 1, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Điều tra viên thụ lý vụ án là Hồ Quốc Việt, số điện thoại liên hệ 0913.006.388.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng tự nhận có khả năng chạy việc, xin học, can thiệp vào công tác tuyển dụng, đào tạo trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng vũ trang.