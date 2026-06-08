TikToker “Chờ ngày trở lại” bị công an mời làm việc

Ngày 8/6, Công an xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết đã làm rõ trường hợp tài khoản trên mạng đăng nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trước đó, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện tài khoản TikTok có tên “Chờ ngày trở lại” đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh N.V.B. (trú tại địa phương).

P.T.Đ. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Điện Bàn Tây).

Công an xã Điện Bàn Tây đã xác minh chủ tài khoản trên là P.T.Đ. (SN 2010, trú tại địa phương). Qua làm việc, Đ. thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với anh B. nên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh này.

Sau khi được công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai quy định trên mạng, Đ. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Bên cạnh tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung đăng tải, Đ. cũng cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Công an xã Điện Bàn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.