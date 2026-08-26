Tiêu hết 644 triệu trong heo đất, người phụ nữ ở TPHCM hoang báo bị trộm

Ngày 26/8, Công an phường Phú Thuận (TPHCM) lập hồ sơ, xử lý đối với bà P.T.T. (ngụ tại nhà trọ ở địa phương) về hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật.

Công an làm việc với những người liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, bà T. đến công an phường Phú Thuận trình báo về việc mất trộm tài sản là một con heo đất để trong tủ quần áo. Theo bà T., trong con heo đất chứa số tiền 644 triệu đồng. Số tiền trên do bà T. và em gái dành dụm.

Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định không có vụ trộm như bà T. trình báo.

Qua công tác đấu tranh của công an, bà T. khai nhận vào khoảng tháng 3/2025, người phụ nữ dọn đến nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận để sinh sống cùng em gái. Họ có mua con heo đất và bỏ vào 85 triệu đồng.

Em gái bà T. khi đi làm có dư sẽ đưa cho chị bỏ vào heo đất, mỗi lần đưa ít nhất 2 triệu đồng và nhiều nhất 12 triệu đồng.

Do kinh doanh quần áo online bị thua lỗ, bà T. tự ý sử dụng hết số tiền trong heo đất để chi tiêu. Khi em gái cần sử dụng số tiền trên, bà T. không có để trả lại.

Sợ em giận, bà T. nói heo đất bị mất trộm và đến Công an phường Phú Thuận trình báo.