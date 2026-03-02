Thuyền trưởng bị khởi tố do đưa người ra vùng biển nước ngoài đánh bắt cá

Ngày 2/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại (36 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/4/2025, Toại làm thuyền trưởng tàu cá PY-96896-TS và cùng 4 thuyền viên xuất bến tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên) để đánh bắt cá xa bờ.

Đối tượng Võ Quốc Toại tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 24/4/2025, khi đang đánh bắt trong vùng biển Việt Nam, Toại đã tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu cá mà mình đang điều khiển để chuyển qua tàu cá do em ruột của Toại làm thuyền trưởng.

Việc làm này nhằm mục đích tránh sự giám sát, định vị của lực lượng chức năng Việt Nam và Toại đã điều khiển tàu vào vùng biển Philippines để đánh bắt cá trái phép.

Ngày 9/5/2025, tàu cá của Toại bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ và áp giải về cảng biển của nước này.

Ngày 20/5/2025, Ủy ban xét xử của Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản khu vực 1 của Philippines kết luận tàu cá PY-96896-TS đã vi phạm khi đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Philippines. Do đó, đã xử phạt tiền tương đương 230 triệu đồng và ra quyết định tịch thu tàu cá PY-96896-TS cùng các tài sản trên tàu.

Ngày 20/2, Toại cùng 4 thuyền viên được đưa lên máy bay trục xuất về Việt Nam.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) nhằm cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung đối với ngư dân. Qua đó, giúp giảm rõ rệt tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về IUU, góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.