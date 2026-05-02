Thượng úy công an bị thương khi khống chế đối tượng cầm dao

Theo Công an Hải Phòng, tối 25/4 Công an phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng tiếp nhận tin báo về việc Nguyễn Văn Nhơn (27 tuổi, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 7), có hành vi hủy hoại tài sản và dùng dao đe dọa người thân trong gia đình.

Sau khi nhận tin, chỉ huy Công an phường phân công Thượng úy Hoàng Văn Bảo cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, triển khai phương án khống chế đối tượng.

Lãnh đạo Công an Hải Phòng thăm Thượng úy Hoàng Văn Bảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, trong quá trình làm nhiệm vụ, Nhơn có biểu hiện manh động, chống trả quyết liệt và dùng dao tấn công lực lượng chức năng. Thượng úy Bảo đã dũng cảm áp sát đối tượng nhưng bị đâm trúng vùng đùi phải trong lúc giằng co.

Nhờ sự phối hợp của tổ công tác và người dân địa phương, Nguyễn Văn Nhơn sau đó bị khống chế, bắt giữ an toàn. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời, bảo đảm an toàn cho người thân của đối tượng và người dân khu vực lân cận.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm của Thượng úy Hoàng Văn Bảo, đồng thời tạo điều kiện để anh điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.