Tối 12/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà bị người phụ nữ đánh đập, đang gây bức xúc trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xảy ra vào tháng 10/2025, người phụ nữ và cụ bà có quan hệ con dâu, mẹ chồng; trước đó hai người có mâu thuẫn. Sau khi nắm bắt sự việc, Công an xã Hồng Sơn đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Cũng theo vị lãnh đạo, sáng 12/11, chính quyền địa phương đã đề nghị người đăng tải gỡ bỏ đoạn clip.

Hình ảnh cụ bà bị người phụ nữ đánh trong video lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà lưng còng, đi lại khó khăn, bị người phụ nữ có hành vi đánh đập ngay tại sân nhà.

Theo hình ảnh trong clip, khi cụ bà đang chậm chạp bước đi, người phụ nữ bất ngờ tiến tới, túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ.

Đáng chú ý, người phụ nữ còn dùng tay tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân. Không dừng lại, người này tiếp tục lớn tiếng quát tháo, nhiều lần vung tay đánh vào người cụ bà.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.