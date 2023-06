Thủ tướng: Tội phạm ma túy ngày nay mang tính quốc tế cao hơn

Tối 14/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Xô.

Chương trình có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang...

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Đặc biệt, tham dự chương trình còn có đại diện nhân thân các liệt sĩ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy; 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy toàn quốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác.

Góp phần vào những chiến công, thành tích trên, theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, có sự đóng góp tích cực, hy sinh thầm lặng của lực lượng phòng chống ma túy, các bộ, ngành, địa phương và quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân, hải quan... đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 3 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cùng Đại tướng Tô Lâm cũng đã trao thưởng cho 75 gương mặt điển hình tiên tiến, đại diện cho 140 điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, và hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta.

"Phòng, chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng và vẻ vang để giữ gìn bình yên cuộc sống", Thủ tướng nói.

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho 75 gương mặt điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy (Ảnh: Hải Nam).

Theo Thủ tướng, hậu quả của tệ nạn ma túy làm tổn hại sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân; gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng; làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống xã hội; đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác.

"Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm nỗ lực không mệt mỏi, không quản ngại khó khăn, gian khổ; chấp nhận đối mặt với hiểm nguy... để đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Nhắn nhủ tới lớp thanh thiếu niên, nhi đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hãy kiên quyết nói không và luôn tránh xa mối hiểm họa ma túy; tránh xa những cạm bẫy; tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình, xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Ảnh: Hải Nam).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, gửi lời chúc mừng cũng như cảm ơn sâu sắc đến 3 tập thể Anh hùng, 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.