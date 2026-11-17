Ngày 17/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương triệt phá thành công chuyên án 1826G, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tổng cộng 169,5kg ma túy các loại.

Công an Sơn La cho biết đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La, sau đó đưa đến một số tỉnh, thành phố để tiêu thụ.

Các đối tượng tại công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh.

Nhận định đây là đường dây ma túy có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án mang bí số 1826G để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong hai ngày 11 và 12/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hà Nội đồng loạt triển khai các biện pháp bắt giữ những đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3kg ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 166,5kg ma túy, gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Tổng số ma túy thu giữ trong chuyên án lên tới 169,5kg.

Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Công an Sơn La).

Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) khi hai người này có mặt tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.