Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo chạy quảng cáo trên Facebook

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025 trên địa bàn.

Theo cảnh sát, trong khoảng thời gian trên, các bị can Ngô Hoàng Anh (SN 2000), Ngô Hoàng Giang (SN 2001), Ngô Hồng Quang (SN 2004, cùng trú tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình), đã lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo để bán hàng trên Facebook.

Nhóm bị can sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ứng dụng Facebook, Zalo ảo đăng lên các hội, nhóm, đồng thời lập fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả”.

Sau đó, nhóm này đăng tải các bài viết trên trang fanpage với nội dung về việc chạy quảng cáo Facebook hiệu quả, chi phí thấp, chỉ 50.000 đồng/ngày, sau đó chạy quảng cáo cho các bài viết để tiếp cận nhiều khách hàng.

Khi có người nhắn tin vào fanpage, nhóm đối tượng tư vấn và yêu cầu khách hàng kết bạn với các tài khoản Zalo ảo, đồng thời đưa khách vào một nhóm Zalo gồm khoảng 5-6 thành viên (đa số là tài khoản ảo) nhằm tạo lòng tin.

Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói chạy quảng cáo trị giá 1,5 triệu đồng/30 ngày và tiền công là 500.000 đồng. Khi khách đồng ý, nhóm này yêu cầu khách chuyển khoản trước 500.000 đồng. Các đối tượng sẽ tạo fanpage theo yêu cầu của khách, gửi cho khách hàng xem và thông báo sẽ chạy quảng cáo, đồng thời yêu cầu chuyển thêm 1,5 triệu đồng.

Sau khi khách hàng chuyển tiền chạy quảng cáo, các đối tượng không làm theo thỏa thuận mà đưa ra nhiều lý do khác nhau như: tài khoản được bảo mật yếu, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để mua gói bảo mật cao.

Nếu khách hàng không đồng ý, các đối tượng giải tán nhóm Zalo, hủy kết bạn và chặn liên lạc với khách hàng.