Thủ đoạn “độn cân” chiếm đoạt 500 tấn hạt điều của nhóm tài xế ở TPHCM

Liên quan đến đường dây chiếm đoạt 500 tấn hạt điều trị giá 22 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan.

Theo cảnh sát, đường dây này do Quách Quang Đại (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm đầu, sử dụng thủ đoạn tinh vi để gây án. Đến nay, Đại cùng 23 người khác bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Dùng thân người để tăng tải trọng

Theo điều tra, ngày 8/3, Quách Quang Đại cùng vợ là Lê Trần Kim Ái Thanh điều khiển ô tô 50E-142.72 đến Cảng Sài Gòn Hiệp Phước để nhận hạt điều đi giao cho Công ty CPT CORP. Ô tô biển số 50E-142.72 là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Tân Hoàng Mai giao cho Đại vận chuyển hàng hóa theo sự phân công của công ty.

Do đã có ý định chiếm đoạt hạt điều được giao vận chuyển, nên trước khi đưa xe vào cân tải trọng, Đại để sẵn 15 cục tạ sắt trên thùng xe. Đồng thời, kẻ này để vợ, Trần Quang Tổng, Võ Hoàng Đức Tiến và thuê thêm 3 đối tượng khác với giá 300.000 đồng/người nằm trên cabin xe trước khi vào cân để tăng trọng lượng của xe thêm 800kg so với thực tế.

Đối tượng Quách Quang Đại (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi cân xong, Đại lái xe vào góc khuất để cho người trên cabin đi xuống và bỏ các cục tạ ra khỏi xe, rồi mới đến cầu cảng nhận hàng. Sau khi nhận hàng xong, Đại cho xe vào cân lại để nhận phiếu, rồi quay lại đưa 15 cục tạ sắt lên xe và điều khiển xe chở hạt điều đi giao cho Công ty CPT CORP.

Trên đường di chuyển, Đại bán cho ông Võ Văn Út 800kg hạt điều với giá 26,4 triệu đồng. Sau khi bán xong, Đại và Thanh lái xe đến kho của Công ty CPT CORP để giao hàng. Để bù lại khối lượng hạt điều đã chiếm đoạt, anh ta đưa thêm 15 cục tạ sắt lên xe và bơm đầy bình dầu trước khi đưa xe vào giao hàng.

Bơm nước vào xe

Công an cho biết, trong đường dây chiếm đoạt hạt điều này còn có sự tham gia của hai anh em Vương Minh Tâm và Vương Ngọc Tưởng.

Vương Minh Tâm là tài xế được giao quản lý, sử dụng ô tô biển số 72H-020.29. Trước khi đến Cảng Sài Gòn Hiệp Phước nhận hạt điều, Tâm bơm nước vào trong 3 bồn nước trên xe làm tăng thêm tải trọng cho xe hơn 5 tấn.

Sau khi cân xe xong, Tâm lái xe ra cầu cảng xả nước xuống sông rồi mới đến nhận hàng. Khi đã nhận được hàng, cân lại xe, tài xế lái xe quay về bãi xe để lấy số lượng hạt điều chênh lệch. Tâm sau đó bơm đầy lại các thùng nước cho đủ khối lượng theo phiếu cân rồi tiếp tục đi giao hàng theo lịch trình.

Bằng thủ đoạn trên, Tâm đã 3 lần chiếm đoạt hạt điều vào các ngày 7/3, 8/3 và 11/3, với tổng số hàng điều là 9 tấn, tương đương số tiền gần 450 triệu đồng.

Số hạt điều các đối tượng chiếm đoạt đem đi tiêu thụ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Vương Ngọc Tưởng là người điều khiển ô tô biển số 72H-026.92. Thủ đoạn của Tưởng cũng tương tự Tâm. Cụ thể, Tưởng gắn thêm 3 bồn nước bằng sắt lên xe với trọng lượng hơn 5 tấn. Trước khi đến lấy hàng, Tưởng bơm đầy 3 bồn nước trên xe. Khi cân xong, anh ta đưa xe ra cầu cảng xả nước rồi mới đến nhận hàng.

Sau khi lấy hàng xong, Tưởng cân lại xe rồi lái đi. Trên đường di chuyển, Tưởng chiếm đoạt số lượng hàng chênh lệch rồi bơm lại nước để bù lại khối lượng hạt điều chiếm đoạt rồi đi giao hàng theo lịch trình. Với thủ đoạn nêu trên, Tưởng đã 3 lần thực hiện việc chiếm đoạt hạt điều vào các ngày 7/3, 8/3 và 11/3, chiếm đoạt gần 9 tấn hạt điều tương đương hơn 400 triệu đồng.

Theo cảnh sát, các đối tượng thu mua hạt điều của đường dây này biết tài sản này do phạm tội mà có nhưng vẫn tiếp tay để kiếm lời. Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đồng bọn tiêu thụ khối lượng lên đến 416 tấn; Võ Văn Út, Võ Thị Sương tiêu thụ hơn 7 tấn hạt điều.