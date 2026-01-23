Thông tin mới vụ tài xế taxi công nghệ bị khách hành hung

Chiều 23/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, Đà Nẵng, cho biết đang xác minh vụ xô xát giữa hành khách và tài xế taxi công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, chiều cùng ngày, gia đình của đối tượng hành hung đã đến làm việc, xin được đền bù thiệt hại tài sản cho tài xế taxi công nghệ.

Người khách dùng mũ bảo hiểm đập bể màn hình trên ô tô và hành hung tài xế (Ảnh: Chụp từ clip).

Trong khi đó, đối tượng có dấu hiệu say xỉn dùng mũ bảo hiểm đập màn hình điện tử trên ô tô và hành hung tài xế đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, đang được vận động trở về địa phương để làm việc.

Như tin đã đưa, ngày 23/1, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi rồi xô xát giữa một tài xế xe công nghệ và hành khách. Vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 22/1, tại khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Thời điểm trên, vị khách bước lên ô tô được tài xế nhắc nhở về chuyện hút thuốc lá. Bị nhắc nhở, người này chửi thề rồi dùng mũ bảo hiểm đập phá màn hình điện tử trong xe, sau đó hành hung tài xế.

Trong clip thứ 2 được lan truyền trên mạng xã hội, đối tượng sau khi hành hung tài xế đã tiếp tục lớn tiếng thách thức và cho rằng mình “mới đi tù 2 tháng về” nên không sợ ai.