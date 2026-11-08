Mối quan hệ làm ăn giữa ông Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) và bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bắt đầu từ năm 2000.

Thời điểm đó, BMC đảm nhận thi công, xây dựng và quyết toán nhiều công trình lớn cho Vạn Thịnh Phát tại TPHCM, trong đó có khu căn hộ cao cấp 127 Pasteur, Trung tâm Thương mại An Đông Plaza và tòa nhà Times Square.

Cú bắt tay nghìn tỷ

Đến đầu năm 2010, cả hai doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, cần nguồn tiền để duy trì hoạt động và thanh toán các khoản nợ. BMC, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương, khi đó đầu tư nhiều dự án từ miền Trung đến miền Nam nhưng thiếu vốn để tiếp tục triển khai.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Ở phía Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cũng chịu áp lực từ các khoản vay liên quan đến siêu dự án Mũi Đèn Đỏ. Theo kết luận điều tra, bà Lan chỉ đạo sử dụng các pháp nhân như Công ty Sài Gòn Peninsula, Công ty An Đông cùng nhiều cá nhân đứng tên vay vốn để đầu tư dự án này.

Tổng dư nợ khi đó hơn 9.100 tỷ đồng, gồm hơn 8.150 tỷ đồng nợ gốc và hơn 964 tỷ đồng tiền lãi. Trong đó, 82 khoản vay được bảo đảm bằng Trung tâm Thương mại An Đông đến hạn thanh toán một phần nợ gốc và lãi.

Trong bối cảnh cả hai bên đều cần vốn, ông Ngọc cùng Phạm Lê Hùng, Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC, chủ động tìm gặp bà Lan và Nguyễn Thị Thu Sương (trợ lý của bà Lan, sau này giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB), nhờ tác động để được vay vốn tại các ngân hàng do bà Lan chi phối.

Theo cơ quan điều tra, hai bên thống nhất bà Lan sẽ chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ cho BMC vay vốn. Đổi lại, số tiền giải ngân được phân chia theo tỷ lệ: BMC sử dụng 2/3, bà Lan được sử dụng 1/3 thông qua bà Sương.

Để thực hiện thỏa thuận, ông Ngọc đồng ý sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 dự án gồm: BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC Quận 1, BMC Hưng Long và BMC Cần Thơ làm tài sản bảo đảm.

Thông qua 19 hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ, nhóm BMC được giải ngân tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng. Từ nguồn tiền này, ông Hùng chuyển 1.235 tỷ đồng cho bà Sương theo thỏa thuận giữa hai bên.

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận tiền, bà Sương đã hoàn trả 300 tỷ đồng. Số tiền còn lại 935 tỷ đồng được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Trong đó, 620 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản Công ty An Đông để thanh toán các khoản nợ tại SCB, theo những hợp đồng tín dụng do một số cá nhân đứng tên vay. Khoản 200 tỷ đồng khác được chuyển cho bà Phạm Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Khang Thông, để đầu tư dự án Happy Land tại Long An (nay thuộc Tây Ninh). Số tiền 115 tỷ đồng còn lại do bà Sương sử dụng.

Để hợp thức hóa khoản tiền chuyển cho phía Vạn Thịnh Phát, ông Ngọc chỉ đạo hạch toán số tiền này trong báo cáo tài chính của BMC dưới dạng khoản nợ chi phí xây dựng dở dang.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay, 935 tỷ đồng chưa được hoàn trả cho SCB. Khoản tiền này gây thiệt hại hơn 7.463 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh.

Như vậy, từ thỏa thuận để BMC đứng tên vay vốn ngân hàng, 1.235 tỷ đồng đã được chuyển cho phía Vạn Thịnh Phát thông qua bà Sương. Trong đó, 935 tỷ đồng chưa được hoàn trả, phần lớn được sử dụng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và đầu tư vào dự án khác.

Bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận sai phạm

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận có sai phạm liên quan đến thỏa thuận vay vốn giữa BMC và các ngân hàng.

Bà Lan chỉ thừa nhận đã thông qua Hà Thị Yến, khi đó là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tín Nghĩa, giới thiệu BMC vay vốn. Theo lời khai của bà Lan, Nguyễn Thị Thu Sương là người trực tiếp sử dụng khoản tiền 1.235 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Lan đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả khoản nợ gốc 935 tỷ đồng cho SCB. Để thực hiện nghĩa vụ này, bà đưa ra phương án sử dụng 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Nhật Bằng tại Tây Ninh để xử lý nghĩa vụ tài chính.

Theo kết luận điều tra, bà Lan có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng nhưng không bị xử lý hình sự trong vụ án này do đã bị xét xử trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.

Ông Ngọc cùng 24 người khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo SCB, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Thu Sương bị cáo buộc trong năm 2010 đã thống nhất với ông Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng, thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, thông qua việc cho nhóm khách hàng BMC vay vốn trái quy định tại 10 hợp đồng tín dụng.

Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 3/8/2024, hành vi liên quan các khoản vay này gây thiệt hại cho SCB 12.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn I, bà Sương bị truy nã, xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hiện bà Sương vẫn bỏ trốn, chưa xác định được nơi ở. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao và tòa án cấp sơ thẩm xem xét truy tố, xét xử vắng mặt đối với các bị can đang bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú.