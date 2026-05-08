Thiếu nữ đẻ trong nhà vệ sinh của người khác, bỏ con sau bồn cầu

Ngày 8/5, thông tin từ Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk), cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một thiếu nữ tên A. (15 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) nghi có hành vi khiến con của mình tử vong ngay khi bé vừa chào đời.

Trước đó, ngày 4/5, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của người dân tại thôn 5 (xã Pơng Drang) về việc khoảng 4h30 cùng ngày, có một đôi nam nữ ghé vào xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Thiếu nữ 15 tuổi thừa nhận đã sinh con trong nhà vệ sinh rồi nhét giấy vệ sinh vào miệng em bé (Ảnh: Đức Nguyễn).

Người đàn ông ngồi ở ngoài, còn người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau đôi nam nữ rời đi bằng xe máy. Sau đó, gia chủ phát hiện trong nhà vệ sinh có một em bé mới sinh đã tử vong, miệng có giấy vệ sinh và được giấu sau bồn cầu.

Công an xã Pơng Drang phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm tử thi, truy xét đôi nam nữ. Bé sơ sinh tử vong là bé gái, nặng khoảng 3,6kg.

Trưa 6/5, lực lượng công an đã truy tìm được đôi nam nữ khi cả 2 đang ở tại phường Phú Hội (Gia Lai).

Bước đầu, người phụ nữ khai nhận tên A. và thời điểm sinh con, A. mới 15 tuổi 7 tháng. Người này cho rằng, tháng 8/2025, A. quen biết một thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) trên ứng dụng hẹn hò và có quan hệ tình dục với nhau. Cuối tháng 4, A. đến chơi tại chòi rẫy của anh V. (37 tuổi, trú tại xã Pơng Drang).

Khoảng 4h ngày 4/5, A. đau bụng nên nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi do cơn đau dữ dội, A. đã xin nhờ nhà người dân để đi vệ sinh và sinh con. Sau khi sinh, sợ tiếng khóc của bé khiến người khác phát hiện, A. nhét giấy vệ sinh vào miệng cháu bé rồi giấu sau bồn cầu và rời đi cùng người đàn ông.

Quá trình làm việc, anh V. khai nhận không biết A. mang thai và không rõ việc A. đã sinh con trong nhà vệ sinh.