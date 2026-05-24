Thiếu niên giả vờ hỏi chuyện rồi cướp tiền của người khuyết tật

Ngày 24/5, Công an xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 3 thiếu niên có hành vi cướp giật tài sản của một người khuyết tật trên địa bàn.

Theo thông tin từ công an, khoảng 11h45 ngày 19/5, ông R. (SN 1956, trú tại làng Bối, xã Đăk Đoa) đi bộ từ nhà tới quán tạp hóa để mua thức ăn. Do bị khuyết tật nên việc đi lại của ông R. khó khăn. Thời điểm này, ông mang theo 1,5 triệu đồng trên người.

Khi ông R. chuẩn bị bước vào quán tạp hóa, một thiếu niên đi bộ tới gần bắt chuyện rồi bất ngờ giật toàn bộ số tiền ông đang cầm. Sau khi gây án, người này chạy ra xe máy, nơi có 2 thiếu niên khác chờ sẵn bên kia đường rồi cùng nhau tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đăk Đoa đã khẩn trương triển khai lực lượng truy xét, xác định 3 thiếu niên thực hiện vụ cướp giật là P.C.T. (SN 2015), N. (SN 2013) và L. (SN 2011), cùng trú tại xã Đăk Đoa.

Tại cơ quan công an, các thiếu niên khai nhận khi thấy ông R. lớn tuổi, khuyết tật và mang theo tiền nên đã nảy sinh ý định cướp giật để lấy tiền tiêu xài.