Thiếu niên 15 tuổi lái xe máy bằng một bánh ở Đồng Nai

Ngày 7/5, Công an xã An Lộc cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ thiếu niên 15 tuổi điều khiển xe máy bằng một bánh cho Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an xã An Lộc tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh ghi lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe máy trên đường không đội mũ bảo hiểm, chạy bằng một bánh.

Hình ảnh P. lái xe bằng một bánh (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lộc đã vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển xe trong đoạn clip là Đ.D.P. (SN 2011, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai). Tại cơ quan công an, P. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai không có giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh có thể bị tịch thu phương tiện.