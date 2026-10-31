Thi thể nam giới nổi trên hồ Cai Bảng ở Lâm Đồng

Ngày 31/10, Công an xã Bảo Lâm 1 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan xác minh lai lịch nạn nhân tử vong trên hồ Cai Bảng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, vào 10h10 cùng ngày, người dân đến hồ Cai Bảng, đoạn thuộc thôn 7, xã Bảo Lâm 1, bất ngờ phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước. Lúc này, những người có mặt tại hiện trường trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Bảo Lâm 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hồ Cai Bảng, vớt thi thể nạn nhân lên bờ, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân là nam giới, khoảng 35-40 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân. Thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy khiến việc nhận dạng gặp khó khăn.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.