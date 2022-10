Theo mẹ thả cá phóng sinh, bé trai 2 tuổi bị nước cuốn trôi

Ngày 11/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp đơn vị chức năng liên quan, tích cực tìm kiếm bé trai 2 tuổi rơi xuống sông Buông.

Cầu sông Buông (tỉnh Đồng Nai) - nơi bé trai 2 tuổi rơi xuống sông (A.X.)

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, chị N.M.V. (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và con trai N.V.Đ. (2 tuổi) ra sông Buông (đoạn gần cầu Sông Buông, phường Phước Tân) thả cá phóng sinh. Trong lúc thả cá, 2 mẹ con không may rơi xuống sông.

Lúc này, người mẹ nắm được cành cây nên thoát nạn, còn bé Đ. bị nước cuốn trôi. Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa và Công an phường Phước Tân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên do sông sâu, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.