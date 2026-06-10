Thể hiện với bạn bè bằng màn "làm xiếc" trên xe máy, 2 thanh niên bị xử lý

Ngày 10/6, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã xử lý 2 thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng 2 chân và đi một bánh khi lưu thông trên đường.

Trước đó, Công an xã Bờ Y tiếp nhận nguồn tin kèm clip ghi lại cảnh 2 người đi xe máy không gắn biển số, thực hiện các động tác nguy hiểm như điều khiển phương tiện bằng 2 chân hoặc chạy xe trên một bánh.

Hai thanh niên điều khiển xe máy bằng 2 chân và đi 1 bánh khi lưu thông trên đường (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Hành vi điều khiển xe máy như "làm xiếc" giữa đường của các đối tượng trong clip khiến nhiều người bức xúc, lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận thấy địa điểm xảy ra vụ việc thuộc địa bàn xã Bờ Y, lãnh đạo Công an xã Bờ Y đã chỉ đạo cảnh sát khu vực làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 người xuất hiện trong clip là A.H. (SN 2010) và A.N. (SN 2009), cùng trú tại thôn 4, xã Bờ Y. Tại cơ quan công an, H. và N. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận việc quay clip nhằm thể hiện với bạn bè.

Các thanh niên làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Bờ Y).

Công an xã Bờ Y đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng phương tiện đến Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi) để xử lý theo quy định.

Công an xã Bờ Y khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện mang tính biểu diễn, lạng lách, bốc đầu hoặc quay clip câu view khi tham gia giao thông. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và người khác.