Thấy cha bị đánh, con trai lao vào can khiến hàng xóm tử vong ở Tây Ninh

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đang làm rõ nguyên nhân vụ xô xát dẫn đến án mạng tại xã Tân Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông L.V.N. (66 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Tân Hưng) nằm trong nhà thì thấy ông N.V.T. (49 tuổi, ở đối diện) vừa đi nhậu về.

Khu vực xảy ra vụ án mạng (Ảnh: M.H.).

Khi đó, ông N. có lời trêu ghẹo khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Ông T. vào nhà lấy kéo rồi quay ra tấn công hàng xóm.

Lúc này, Lê Văn Rãi (43 tuổi, con trai ông N.) đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào can ngăn. Trong lúc giằng co, hai bên xảy ra xô xát. Hậu quả, ông T. bị Rãi đánh đến bất tỉnh tại chỗ.

Người dân đưa ông N. và ông T. đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong. Ông N. được điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an xã Tân Hưng đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ. Công an đã tạm giữ Lê Văn Rãi để phục vụ điều tra.