Thanh niên nước ngoài hành hung người khác vì nghe bạn gái kể bị sàm sỡ

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người nước ngoài tên Mitrofanov Valerii (SN 2006, trú tại một khách sạn đường Nguyễn Đình, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam Mitrofanov Valerii (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lúc 15h ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Igor Medvedev (SN 1998, trú tại phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về việc bạn của mình là anh Mitroshin Andrey bị một nam thanh niên nước ngoài hành hung tại khu vực trước một club đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn.

Quá trình xác minh ban đầu, khoảng 21h ngày 19/2, Mitrofanov Valerii đi xe máy chở bạn gái tên Kambarova Aleksandra (SN 2000, trú tại một khách sạn đường Nguyễn Đình, Đà Nẵng) đến club đường Võ Nguyên Giáp nghe nhạc.

Tại đây, chị Aleksandra gặp lại anh Andrey, là người quen trước đó. Trong quá trình nghe nhạc tại club, chị Aleksandraanh cho rằng Andrey có hành vi sờ soạng mình nên bức xúc và yêu cầu Valerii chở về khách sạn.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nghe bạn gái nói lại việc bị anh Andrey sờ soạng, Valerii bực tức quay xe trở lại khu vực gần club. Khi thấy anh Andrey đang đứng cùng bạn trước club, Valerii xông đến, dùng tay đấm vào mặt làm nạn nhân té ngã, đập đầu xuống nền đường, sau đó đối tượng rời khỏi hiện trường.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với anh Andrey là 43%.