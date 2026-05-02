Thanh niên liên tiếp trộm tiền hàng xóm để thỏa mãn cơn nghiện

Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực I truy tố đối tượng Linh Văn Tùng (24 tuổi, trú tại xã Ba Sơn) về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 16/12/2025 đến 5/1, Tùng phát hiện 3 hộ gia đình hàng xóm thường xuyên sơ hở, thiếu cảnh giác trong việc trông coi tài sản.

Lợi dụng điều này, Tùng đã 5 lần lẻn vào nhà các nạn nhân, trộm cắp tổng cộng 24,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã trộm cắp để có tiền mua "hàng trắng" sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Ảnh minh họa (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Vào cuộc điều tra, công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Linh Văn Tùng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một gói giấy chứa 0,105 gram heroin.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định đây là hệ lụy điển hình của tệ nạn ma túy, dẫn đến các tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực báo tin cho lực lượng công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.