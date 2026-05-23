Thanh niên đập phá hàng loạt thiết bị ở trung tâm y tế

Ngày 23/5, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ thanh niên có biểu hiện kích động, la hét, chửi bới và đập phá nhiều tài sản tại Trung tâm Y tế Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin của Công an phường Diên Hồng, khoảng 13h40 ngày 22/5, một thanh niên đến khám tại Phòng răng - hàm - mặt, thuộc Trung tâm Y tế Pleiku, phường Diên Hồng, Gia Lai.

Thanh niên khi đi khám đã đập phá đồ ở Trung tâm Y tế Pleiku (Ảnh: Trần Hiếu).

Tại đây, người này có biểu hiện mất kiểm soát, liên tục la hét, chửi bới rồi đập phá nhiều đồ đạc, thiết bị trong phòng khám.

Nhận tin báo, Công an phường Diên Hồng đã đến hiện trường, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm, ghi nhận vụ việc. Qua kiểm tra, nhiều tài sản tại phòng khám bị hư hỏng như máy vi tính, máy in, bàn làm việc, tủ thuốc và 3 ghế nha khoa cùng một số trang thiết bị khác.

Trung tâm Y tế Pleiku nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Phạm Hoàng).

Danh tính người có hành vi đập phá nêu trên là Đ.G.H. (SN 2004, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, H. có biểu hiện tâm lý không ổn định nên lực lượng chức năng đang phối hợp gia đình để làm rõ nguyên nhân.

Đại diện Trung tâm Y tế Pleiku cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Công an đã lập hồ sơ, biên bản vụ việc và đang giám định thiệt hại tài sản để xác định mức thiệt hại, làm căn cứ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.