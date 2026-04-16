Thanh niên cướp giật tiền trên tay chủ tiệm tạp hóa giữa ban ngày

Ngày 16/4, Công an phường Điện Bàn (Đà Nẵng) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng T.H. (18 tuổi, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng T.H. và số tiền cướp được (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Theo cảnh sát, khoảng 15h30 ngày 14/4, tại một tiệm tạp hóa ở khối phố Trung Phú 2, phường Điện Bàn (Đà Nẵng), lợi dụng lúc ông P.T. (72 tuổi, chủ quán) đang thối lại tiền thừa cho khách, một nam thanh niên bất ngờ áp sát, giật số tiền bán hàng trên tay ông lão rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Điện Bàn khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét và nhanh chóng xác định được nghi phạm.

Đến khoảng 6h ngày 15/4, lực lượng công an đã bắt giữ T.H.. Tại nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 2,1 triệu đồng tiền mặt cùng xe máy là phương tiện gây án.