Chiều 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng các đồng phạm về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và các tội danh khác.

Trong phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ hành vi của bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng), người bị cáo buộc tham ô lượng xăng dầu trị giá 94 tỷ đồng.

Hơn 5 triệu lít xăng dầu "biến mất" như thế nào?

Trước bục khai báo, bị cáo Hà Ngọc Vinh cho biết quy trình xuất xăng dầu tại PVOil Vũng Áng trải qua 4-5 bước, từ tiếp nhận đơn đặt hàng, lập lệnh xuất kho đến giao hàng, xuất hóa đơn và hoàn tất chứng từ.

Vinh trình bày, khi khách hàng đặt mua xăng dầu, phòng kinh doanh sẽ lập lệnh xuất hàng trên hệ thống. Căn cứ lệnh này, bộ phận kho thực hiện xuất hàng cho xe bồn. Sau khi hoàn tất việc giao hàng, phòng kế toán có trách nhiệm in các chứng từ, hóa đơn để giao cho khách hàng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Mặc dù quy trình trải qua nhiều khâu song Vinh thừa nhận đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý để chiếm đoạt xăng dầu, bán ra ngoài lấy tiền.

Khi HĐXX truy vấn về những lỗ hổng trong quy trình, Vinh cho rằng việc kiểm soát giữa lượng hàng thực tế xuất kho và hóa đơn chưa chặt chẽ.

Đối với các chuyến xăng dầu bán cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, Vinh khai việc xuất hàng vẫn thực hiện theo quy trình thông thường. Tuy nhiên, các giao dịch mà bị cáo có ý định chiếm đoạt không được ghi nhận đầy đủ trên phần mềm quản lý của doanh nghiệp.

"Nếu bị cáo xác định lấy hàng thì bị cáo không nhập, còn tại thời điểm đó bị cáo xác định không chiếm đoạt hàng thì sẽ nhập đầy đủ", Vinh khai.

Trước lời khai này, HĐXX đặt câu hỏi vì sao một lượng lớn xăng dầu bị đưa ra khỏi kho nhưng không bị phát hiện, trong khi doanh nghiệp vẫn thực hiện kiểm kê hàng tồn kho?

Bị cáo Hà Ngọc Vinh tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vinh cho biết công ty có kiểm tra hàng tồn kho và số liệu đối chiếu vẫn khớp. Nguyên nhân do Vinh đã làm giả các biên bản giao hàng, biên bản kiểm tra nhằm che giấu lượng xăng dầu bị chiếm đoạt.

Vinh khẳng định việc lấy xăng dầu ra khỏi kho để bán cho Ngọc do một mình mình thực hiện, không có người khác tham gia.

Cựu kế toán PVOil Vũng Áng cũng khai đã thỏa thuận với Ngọc về mức chiết khấu cho mỗi lít xăng dầu. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, mức chiết khấu là 500 đồng/lít, từ năm 2020 trở đi tăng lên 1.000 đồng/lít.

Vinh khai đã thực hiện việc mua bán xăng dầu với Ngọc từ đầu năm 2017 đến năm 2024. Qua thống kê xác định có 187 chuyến xăng dầu được bán gian lận với tổng giá trị khoảng 94 tỷ đồng.

Bán cả đất tổ tiên để khắc phục hậu quả

Đáng chú ý, khi được HĐXX hỏi về việc sử dụng số tiền chiếm đoạt, Vinh trình bày đã dùng toàn bộ để đánh bạc trực tuyến. Vinh chuyển tiền lên mạng Internet, tham gia các trò chơi đánh bạc như bắn súng đối đầu, giao dịch cầu thủ đối kháng trên trang Fun88.

Cựu kế toán PVOil Vũng Áng khẳng định ngoài đánh bạc trực tuyến, bản thân không sử dụng tiền chiếm đoạt vào mục đích khác và không chia cho bất kỳ ai.

Bị cáo Chu Thị Thành tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đối với việc khắc phục hậu quả, Hà Ngọc Vinh cho biết đã bán toàn bộ đất đai do ông bà, tổ tiên để lại, thu được 3,5 tỷ đồng để nộp khắc phục. Ngoài ra bị cáo cũng bán căn nhà của mình để có thêm tiền bồi thường.

Trước HĐXX, Vinh bày tỏ: "Bị cáo rất ăn năn, hối hận. Cuộc đời không có từ giá như nên vô cùng ân hận”. Vinh mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Mua 187 chuyến xăng dầu không hóa đơn

Sau phần xét hỏi Hà Ngọc Vinh, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung.

Ngọc xác nhận những lời khai của Vinh về số chuyến hàng và số tiền mua bán xăng dầu là đúng.

Ngọc trình bày năm 2016, trong một lần đến làm việc tại Công ty Việt Trung, Vinh đề cập việc tại Vũng Áng thỉnh thoảng có một lượng xăng dầu không có hóa đơn và hỏi Ngọc có nhu cầu mua không.

Do thời điểm đó nhiều ngư dân mua xăng dầu không cần lấy hóa đơn, Ngọc đã đồng ý mua số hàng này. Giá mua được hai bên thỏa thuận theo mức Vinh thông báo, kèm chiết khấu 500 đồng/lít, sau đó tăng lên 1.000 đồng/lít.

Ngọc cho rằng do Công ty Việt Trung và PVOil Vũng Áng thường xuyên có giao dịch mua bán hàng hóa với số lượng lớn, bản thân nghĩ số hàng Vinh bán vẫn thuộc PVOil Vũng Áng.

Trước HĐXX, Ngọc thừa nhận việc mua bán xăng dầu theo quy định phải có hóa đơn, trong khi 187 chuyến hàng giao dịch với Vinh đều không có hóa đơn.

HĐXX đặt dấu hỏi: "Bị cáo mua 187 chuyến hàng với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng mà người ta không xuất hóa đơn, bị cáo lại bảo nghĩ rằng đây là hàng hóa của PVOil Vũng Áng, nghe có hợp lý không?”.