Tên nghiện siết cổ cướp tài sản "gái bán hoa" sau 3 lần mua dâm

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Vũ bị cáo buộc đã siết cổ một phụ nữ sau khi quan hệ tình dục nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Vũ (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Vũ là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 21h30 ngày 13/1, sau khi sử dụng ma túy và uống bia với bạn, Vũ đã đến một quán giải khát không tên tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, Vũ gặp chị T.T.M. và thỏa thuận mua bán dâm với giá 400.000 đồng/lần.

Cả hai sau đó đã đến nhà trọ gần đó, thuê phòng thực hiện hành vi mua bán ba lần, tổng số tiền Vũ phải trả chị M. là 1,2 triệu đồng.

Do không đủ tiền trả, Vũ nảy sinh ý định giết chị M. nên sau khi quan hệ tình dục lần ba, để tạo lòng tin, Vũ đã đưa trước cho chị M. 500.000 đồng rồi viện cớ ra quầy lễ tân hỏi mật khẩu wifi để chuyển tiền.

Lợi dụng lúc chị này mở cửa, Vũ đã đứng phía sau, dùng khăn vải có sẵn trong phòng siết cổ, đè nạn nhân xuống giường cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Nghĩ rằng chị M. đã chết, Vũ nhanh chóng lấy điện thoại di động và 500.000 đồng đã đưa trước đó rồi rời khỏi phòng trọ.

Tuy nhiên chị M. đã tỉnh lại, chạy ra ngoài tri hô. Người dân xung quanh kịp thời đuổi bắt được nghi phạm và báo tin cho Công an xã Tân Dương.

Chị M. sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, hiện tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.