Tên cướp về nhà thay quần áo để đổi nhân dạng sau khi giật ví

Ngày 4/4, Công an tỉnh An Giang xác nhận, đang tạm giữ hình sự Trương Công Thùng (44 tuổi, ngụ xã Bình Hòa) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Vụ việc bắt đầu từ tin báo của bà Trần Thị Hồng P. (49 tuổi, ngụ ấp Tân Phát B, xã Tân Hội) về việc bị một đối tượng lạ mặt cướp giật chiếc ví tại khu vực gần cầu 600.

Đối tượng Trương Công Thùng (Ảnh: Công an cung cáp).

Theo trình báo, bên trong ví thời điểm bị giật có khoảng 2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hội đã triển khai lực lượng truy xét dấu vết của hung thủ.

Xác định đối tượng đang di chuyển sang địa bàn giáp ranh thuộc xã Thoại Sơn, Công an 2 xã đã phối hợp tổ chức vây bắt thành công nghi phạm Trương Công Thùng.

Tại cơ quan điều tra, Thùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã điều khiển xe máy đi tìm bị hại. Thấy bà P. đang đạp xe bán bánh, tay cầm ví sơ hở, Thùng đã áp sát và ra tay giật mạnh rồi tăng ga bỏ chạy.

Để đối phó với cơ quan chức năng, sau khi cất giấu tiền, đối tượng đã về nhà thay quần áo để thay đổi nhân dạng trước khi tiếp tục đi làm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang xử lý theo quy định của pháp luật.