Tên cướp trốn nhiều giờ dưới gầm giường, nửa đêm mò ra bóp cổ nữ chủ nhà

Ngày 15/1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố bị can đối với Hoàng Công Nghiệp (23 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) về tội Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 11/1, Nghiệp đột nhập vào nhà chị H. (ở Khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) sau đó chui vào gầm giường nằm.

Hoàng Công Nghiệp cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đợi nhiều giờ cho đến khi chị H. ngủ say, Nghiệp chui ra, trèo lên giường bóp cổ chị H. đến khi nạn nhân không còn giãy giụa.

Sau đó, đối tượng lấy thắt lưng buộc tay, dùng dây dù trói chân nạn nhân.

Cảnh sát cho biết, Nghiệp đã lấy 2 điện thoại di động và 11,6 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn.

Sau vụ việc, nạn nhân may mắn thoát chết và trình báo công an.

Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc. Qua xác minh, nhà chức trách xác định, cùng với thủ đoạn như trên, ngày 9/1, Nghiệp cũng gây ra vụ cướp khác ở xã An Khánh.

Khoảng 12h ngày 14/1, Hoàng Công Nghiệp bị bắt khi đang lẩn trốn tại Khu đô thị Bảo Sơn, xã An Khánh.