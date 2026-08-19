"Tế Điên Nam Định" - 20 năm sau song sắt và cuộc hoàn lương không trọn vẹn

Quá khứ bất hảo, 20 năm sau song sắt

Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) có biệt danh là Thùy "Con", Thùy "Trộm", sớm nổi danh trong giới giang hồ ở tỉnh Nam Định cũ. Gã có quá khứ bất hảo khi sớm trượt dài cuộc đời mình trong vòng lao lý.

Nguyễn Văn Thùy có quá khứ bất hảo, từng có hơn 20 năm ngồi tù (Ảnh: Facebook Tế Điên Nam Định).

Thùy bỏ nhà đi bụi, lang thang ở thành phố Nam Định (cũ) khi mới học lớp 4. Địa điểm y thường xuyên lui tới là ga Nam Định. Tại đại bản doanh này, ban đầu Thùy cùng đám bạn bán nước cho khách đi tàu. Sau đó, y hành nghề móc túi, trộm xe đạp. Năm 8-9 tuổi, Thùy đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Những năm tháng sau đó, Thùy nổi lên sau khi tham gia băng cướp có tên "A đây rồi" ở Nam Định. Từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy liên tục phạm các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí thô sơ.

Tổng số hình phạt Nguyễn Văn Thùy lĩnh án là hơn 20 năm tù. Thùy ra tù vào trại như cơm bữa. Trong đó, y có 8 năm thụ án tại Trại giam Nam Hà, đến năm 2012 được trở về. Nhưng chỉ khoảng 8 tháng sau, Thùy lại phạm tội liên quan đến ma túy và tiếp tục thi hành án tại Trại giam số 6 ở Nghệ An.

Đối tượng cũng có nhiều năm thi hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Trong đó có thời gian Thùy thi hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, từ ngày 20/1/1996 đến 12/7/1997.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy, ngày 18/8 (Ảnh công an cung cấp).

Sau lần ra tù gần đây nhất, gã giang hồ cộm cán đất Thành Nam một thời tưởng như đã hoàn lương. Mọi người thấy Thùy sống yên ổn bên gia đình sau quãng thời gian dài hơn hai thập kỷ liên tục ra tù vào tội.

"Tế Điên Nam Định"

Biệt danh "Tế điên" xuất phát từ những năm tháng Thùy ở trong tù. Theo lời Thùy kể, thời gian trong Trại giam Nam Hà, bạn tù thấy y có tính cách nghịch ngợm, hay cười nói nên liên tưởng đến nhân vật Tế Công và đặt cho biệt danh "Tế điên".

Năm 2022, Nguyễn Văn Thùy sau khi mãn hạn tù, đang ở nhà thì được người quen hướng dẫn cho cách làm YouTuber để kiếm sống. Nội dung xây kênh xung quanh câu chuyện về kỷ niệm những năm tháng trong tù mà y đã trải qua. Cũng từ đây, Thùy lấy tên "Tế Điên Nam Định" đặt cho kênh của mình.

Khi có kênh trên các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các video và livestream trên tài khoản Facebook "Tế Điên Official", TikTok, YouTube, trên mạng xã hội để kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam. Các kênh này thu hút lượng lớn người theo dõi.

Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan công an, thừa nhận đã có những phát ngôn xuyên tạc, không đúng sự thật trên kênh cá nhân (Ảnh công an cung cấp).

Cơ quan công an xác định, trong phiên livestream ngày 11/7/2022, có thời lượng hơn một giờ, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an) với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Phiên livestream này đã thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1.000 lượt bình luận, lượt like, thả tim và chia sẻ (tính đến ngày 16/4/2023).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với những cá nhân, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác thực toàn bộ sự việc. Cơ quan chức năng xác định, những thông tin do Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật.

Đối tượng đã xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an; từ đó gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Cơ quan chức năng đã giải thích, hướng dẫn Thùy thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Một số dao, kiếm, vũ khí thu giữ tại nhà của bị can Nguyễn Văn Thùy (Ảnh công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian bị can chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.