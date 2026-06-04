Tây Ninh vận động nhiều người trốn truy nã hàng chục năm ra đầu thú

Ngày 4/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm “30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét và làm trong sạch địa bàn” (20/5-20/6). Trong quá trình thực hiện, nhiều người bị truy nã hàng chục năm đã được công an vận động ra đầu thú.

Cụ thể, Nguyễn Quang Hưng (SN 1988, ngụ xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bị truy nã từ tháng 7/2025 về tội Đánh bạc. Năm 2023, Hưng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng và giao tài khoản cho ông Võ Minh Châu (SN 1979, ngụ xã Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) để cho các con bạc cá cược, hưởng tiền "cò".

Hưng tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.H.).

Khi người chơi thua số tiền 85 triệu đồng không trả, Hưng ép ông Châu gánh nợ khiến ông này phải bỏ trốn. Đến tháng 4/2024, biết ông Châu về chịu tang mẹ ruột, Hưng cùng đồng bọn đến tận đám tang đòi nợ, ép gia đình trả trước 20 triệu đồng và viết giấy nợ 65 triệu đồng. Khi biết nạn nhân trình báo công an, Hưng bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Ngày 23/5, Hưng đã tự nguyện trình diện.

Bên cạnh đó, Phạm Văn Su (SN 1966, quê ở tỉnh An Giang) mang lệnh truy nã suốt 17 năm qua về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2009, lợi dụng lúc chủ trang trại tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh vắng mặt, ông Su (khi đó là người làm thuê) lén bán 4 con bò lấy 15,4 triệu đồng rồi ôm tiền bỏ trốn. Người này đến xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang sinh sống ẩn dật, không đăng ký cư trú và cắt liên lạc với quê cũ. Chiều ngày 21/5, sau khi được gia đình thông báo về việc lực lượng công an đến vận động, ông Su đã ra đầu thú.

Su (trái) và Giang ra trình diện công an sau nhiều năm trốn truy nã (Ảnh: M.H.).

Nguyễn Hồng Giang (SN 1983, quê ở tỉnh Đồng Tháp) dùng thủ đoạn dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân của người khác để đi xin việc. Tháng 6/2011, Giang mượn xe máy của người quen tại xã Mỹ Hạnh Nam, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh rồi lấy trộm 10 triệu đồng trong cốp, mang xe đi cầm cố lấy 23 triệu đồng.

Tháng 3/2014, Giang bị truy nã. Trong thời gian lẩn trốn, Giang tiếp tục đi tù về tội Cướp giật tài sản tại TPHCM và Trộm cắp tài sản tại tỉnh Đồng Tháp. Ra tù, Giang dắt díu vợ con đi bán vé số dạo, chưa làm căn cước công dân. Ngày 20/5, công an tìm đến tận nơi giải thích chính sách pháp luật, Giang tự nguyện đầu thú.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất là tài liệu cũ kỹ, địa bàn thay đổi và người phạm tội liên tục chuyển chỗ ở, dùng danh tính giả. Các trinh sát phải lật lại từng trang hồ sơ, kiên trì lặn lội hàng trăm cây số để thuyết phục gia đình làm "cầu nối" đưa người phạm tội về thụ án, mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho họ.