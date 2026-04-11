Tây Ninh tiếp nhận 73 công dân từ Campuchia, phát hiện một người bị truy nã

Ngày 11/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa xác minh, sàng lọc 73 công dân do nhà chức trách Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp.

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận công dân (Ảnh: M.H.).

Trước đó, ngày 9/4, sau khi tiếp nhận công dân, đơn vị đã phối hợp với Đoàn 3 (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), C02 (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh đưa toàn bộ công dân về Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Hiệp để xác minh theo quy định. Trong số này có 26 nữ, 47 nam, đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Hải (SN 2004, quê Quảng Ninh) bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về hành vi giữ người trái pháp luật.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý đối tượng theo quy định.

Bộ đội Biên phòng phát hiện Phạm Ngọc Hải đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã (Ảnh: M.H.).

Ngoài ra, nhà chức trách đã làm thủ tục nhập cảnh cho 42 công dân xuất cảnh hợp pháp; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 29 trường hợp vượt biên trái phép.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn công dân làm việc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến; một số làm các nghề như bán hàng, phục vụ bếp, cắt tóc tại Campuchia.