Ngày 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương có đường biên giới dài hơn 368km, tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia. Dọc tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.

Thời gian qua, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để đăng tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia, hứa hẹn thu nhập 800-1.200 USD/tháng, bao chi phí đi lại, không cần hộ chiếu.

Một người xuất nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Người có nhu cầu được đưa đến nhà nghỉ, nhà trọ gần biên giới, sau đó được tổ chức vượt biên vào ban đêm hoặc rạng sáng qua đường mòn, lối tắt, sông rạch, cánh đồng vắng. Các đối tượng bố trí người cảnh giới, thay đổi phương tiện và tuyến đường nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tây Ninh triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và công an các địa phương biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú và kiểm tra các cơ sở lưu trú.

Trong 3 tháng cao điểm, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 26 vụ với 55 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Trong đó, 7 vụ với 15 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Công an tỉnh Tây Ninh phát tờ rơi tuyên truyền người dân (Ảnh: N.H.).

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính 42 trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, với tổng số tiền hơn 374 triệu đồng. Ngoài ra, một đối tượng người Campuchia bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Cùng thời gian này, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 12 đợt, với 289 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ, Indonesia và Campuchia trục xuất qua các cửa khẩu. Trong số này có 53 công dân Tây Ninh và một người thuộc diện truy nã.

Công tác tuyên truyền được triển khai tại 19 xã biên giới. Lực lượng chức năng tổ chức 15 cuộc tuyên truyền với khoảng 2.000 lượt người tham dự, tuyên truyền lưu động 375 lượt và phát 1.140 tờ rơi.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội; chỉ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hợp pháp, mang đầy đủ giấy tờ theo quy định. Người dân không tổ chức, môi giới, đưa đón hoặc dẫn đường cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.