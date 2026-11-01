Tây Ninh bắt giữ người bị truy tìm liên quan vụ án đánh bạc ở Hà Nội

Ngày 1/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Xuân Hùng (SN 1992, quê Hà Nội) cho Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được quyết định truy tìm Nguyễn Xuân Hùng từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội. Người này liên quan vụ án đánh bạc, công an khởi tố ngày 26/12/2025.

Hùng (giữa) bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công Bình).

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia.

Đến 15h ngày 31/10, tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện một người đàn ông Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam có đặc điểm trùng khớp với người bị truy tìm.

Qua kiểm tra, người này khai tên Nguyễn Xuân Hùng và thừa nhận đang bị Công an TP Hà Nội truy tìm do liên quan vụ án đánh bạc. Tổ công tác đã đưa Hùng về đồn để làm thủ tục theo quy định, sau đó bàn giao cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.