Tăng cường kiểm tra thực phẩm tiêu thụ nhiều dịp Trung thu

Tăng cường hậu kiểm trong cao điểm Trung thu

Ngày 24/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 389, có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.

Theo đó, ngành y tế địa phương phối hợp với ngành công thương, nông nghiệp và môi trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ; đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Đây là những nhóm cần được kiểm soát chặt trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu mang tính thời vụ cao. Lượng sản phẩm lớn được đưa ra thị trường trong thời gian ngắn, trong khi phương thức phân phối ngày càng đa dạng, từ chợ, cửa hàng truyền thống, siêu thị đến các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hoá vi phạm (Ảnh: QLTTHN).

Trong kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026, Tết Trung thu được xác định là một trong những đợt cao điểm. Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại các địa phương sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh, công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà phải gắn với truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý kịp thời các sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Khi phát hiện sản phẩm vi phạm, cơ quan chức năng phải tổ chức truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý theo quy định. Đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, thông tin về cơ sở, địa chỉ và sản phẩm vi phạm phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những vụ việc có dấu hiệu hình sự cần được chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Hà Nội, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu cũng được triển khai sớm. Ngày 7/8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, hậu kiểm đối với bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, rượu, bia và nước giải khát thuộc phạm vi quản lý. Các phường, xã tổ chức đoàn kiểm tra theo phân cấp, ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thời vụ, điểm bán bánh Trung thu, chợ, tuyến phố và khu vực tập trung đông dân cư.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tập trung phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm về nhãn hàng hóa và chất lượng thực phẩm. Những vụ việc nghiêm trọng sẽ được chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Kiểm soát chặt từ nguyên liệu đến thành phẩm

Bên cạnh hoạt động kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Các cơ sở phải bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất; sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phù hợp; kiểm soát người trực tiếp tham gia chế biến. Nguyên liệu sản xuất phải có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Việc sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia thực phẩm phải đúng loại, đúng mục đích và tuân thủ quy định hiện hành. Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nhãn hàng hóa và các thông tin liên quan đến sản phẩm cũng phải được kiểm soát chặt chẽ.

Đối với bánh Trung thu, yêu cầu kiểm soát từ nguyên liệu đặc biệt quan trọng bởi sản phẩm sử dụng nhiều loại nguyên liệu như bột, đường, trứng, thịt, các loại hạt, dầu mỡ và nhân chế biến sẵn. Chỉ cần một khâu từ bảo quản nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến vận chuyển không bảo đảm, chất lượng và an toàn của sản phẩm cuối cùng có thể bị ảnh hưởng.

Do đó, cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân ưu tiên mua bánh Trung thu tại các cửa hàng, quầy hàng cố định có địa chỉ rõ ràng. Khu vực bày bán phải bảo đảm vệ sinh, có biện pháp che chắn thực phẩm khỏi bụi bẩn, côn trùng và đáp ứng điều kiện bảo quản phù hợp.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ bao bì, tình trạng sản phẩm và các thông tin liên quan trước khi mua và sử dụng. Với sản phẩm mua qua môi trường trực tuyến, cần xác định rõ thông tin người bán, nhà sản xuất, nguồn gốc sản phẩm cũng như điều kiện bảo quản.

Những sản phẩm có bao bì rách, biến dạng, có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị hoặc không còn bảo đảm điều kiện sử dụng không nên mua hoặc tiếp tục sử dụng.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong thời điểm trước và trong Tết Trung thu không chỉ nhằm kịp thời ngăn chặn thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường, mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ của cơ sở sản xuất, kinh doanh và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Châu Anh